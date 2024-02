Insegue il lupo e lo fa schiantare contro le reti di protezione, il caso dello sciatore in Trentino: parte la denuncia – Il video

È partita una denuncia per il momento contro ignoti sul caso dello sciatore che ha inseguito un lupo sulle piste da sci di Pampeago, in val di Fiemme, fino a farlo schiantare contro le reti di protezione. Dopo che il video è diventato virale, l’Enpa ha fatto una denuncia alla procura di Trento per maltrattamento e uccisione di animali. Le immagini realizzate con la telecamera indossata dallo sciatore mostrano l’animale di fatto braccato mentre cerca la fuga, dopo essere finito sulla pista da sci. Come riporta Il Dolomiti, dopo aver ricevuto il video, i forestali sono andati sul posto per verificare le condizioni dell’animale. «Quanto accaduto in Val di Fiemme non è purtroppo un episodio isolato – spiega Enpa in una nota – Sono ormai numerosissimi i casi di animali selvatici, lupi e orsi soprattutto, inseguiti da automobili, foraggiati o attirati per scattare selfie, uccisi con trappole, presi a fucilate. E evidente che, proprio a causa dei nostri comportamenti scellerati, siamo noi a costituire un pericolo per i selvatici e non loro per noi».

