Fagnano Olona (Varese), rintracciato il pirata della strada che investì un 18enne: «È una volontaria di primo soccorso»

Dopo tre mesi è stato individuato dai carabinieri il pirata della strada che lo scorso novembre investì a Fagnano Olona, nel Varesotto, un ragazzo di 18 anni. Ad annunciarlo è la madre della vittima, che riportò fratture a una gamba e a un piede, ringraziando gli investigatori. A fuggire dopo l’impatto in via Moro fu una donna, volontaria del primo soccorso, come hanno scoperto i militari con grande sorpresa. «Ringrazio tantissimo i carabinieri di Fagnano per la minuziosa indagine che ha chiarito e confermato che mio figlio è stato vittima di un pirata della strada», ha scritto la madre del giovane, «Detto questo voglio ringraziare la gentile signora che, nonostante si sia accorta dell’urto, incurante ha proseguito la sua corsa senza prestare soccorso! Il paradosso? È una volontaria di primo soccorso. Per fortuna mio figlio adesso sta meglio. E per fortuna che al giorno d’oggi siamo “spiati”, perché grazie alle telecamere adesso la cara signora, nonché mamma, ha una bella gatta da pelare».

Immagine di copertina: ANSA/DANIELE MASCOLO | Foto di repertorio

Leggi anche: