Concorso docenti, pubblicate le date delle prove scritte per le scuole di ogni ordine e grado. Tutto quello che c’è da sapere

Sono state pubblicate le date dei concorsi ordinari per gli insegnanti, compresi quelli di sostegno, per le scuole di ogni ordine e grado. L’11 e il 12 marzo sono previste le prove scritte per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, il 13 marzo cominceranno quelle per la secondaria di primo e secondo grado. Quest’ultime proseguiranno per 5 giorni – con sessioni sia di mattina che di pomeriggio -, esclusi il sabato e la domenica, fino al 19 marzo. I candidati che vi prenderanno parte sono circa 373mila, di cui 69.117 per infanzia e primaria e 303.687 per la secondaria. I posti a bando sono complessivamente 15.340 per le prime due e 29.314 per le ultime. «I concorsi e le future assunzioni segnano un passo in avanti nella valorizzazione dei docenti e nel contrasto al precariato», commenta il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. «Si tratta di un significativo e necessario passaggio volto a garantire un’educazione di qualità agli studenti su tutto il territorio nazionale, favorendo la continuità didattica», aggiunge.

Cosa prevede il concorso scritto

Come anticipato nella guida di Open, la prova scritta è strutturata con una nuova modalità. Sono 50 domande di contenuto non disciplinare a risposta multipla e con quattro opzioni. 10 sono di ambito pedagogico, 15 psicopedagogico (compresi gli aspetti relativi all’inclusione), 15 didattico-metodologico, 5 sulle competenze digitali e 5 sulla conoscenza dell’inglese al livello B2. Per quanto riguarda gli aspetti specificamente disciplinari, saranno affrontati nell’esame orale a cui avranno accesso i candidati che hanno raggiunto un punteggio di almeno 70/100 nella prova scritta.

Il punteggio e le sedi d’esame

Le commissioni dei concorsi dispongono complessivamente di 250 punti, suddivisi in 100 punti per la prova scritta, 100 per la prova orale e 50 per i titoli. Per superare sia la prova scritta che quella orale è necessario raggiungere almeno 70 punti su 100 per ciascuna prova. Gli scritti si svolgeranno nella regione nella quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, presso le sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. Le sedi d’esame saranno poi comunicate attraverso il Portale Unico del reclutamento 15 giorni prima dello svolgimento della prova. Per l’orale, il calendario sarà pubblicato direttamente dalla singola Commissione.

