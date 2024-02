Andy Brehme è morto: addio all’ex terzino tedesco che ha vinto lo scudetto con l’Inter – Il video

Andreas Brehme detto Andy è morto a Monaco di Baviera a causa di un arresto cardiaco. Il calciatore che ha realizzato su rigore il gol che ha permesso alla Germania di laurearsi campione del mondo a Italia ’90 era ricoverato in pronto soccorso da qualche giorno. Lascia la compagna Susanne Schaefer e due figli adulti dal suo matrimonio con l’ex moglie Pilar. In Italia ha giocato insieme a Lothar Matthaeus nell’Inter di Giovanni Trapattoni, vincendo lo scudetto dei record nel 1989. Con la Germania Brehme ha fatto registrare 86 presenze, la vittoria dei Mondiali 1990 in Italia, il secondo posto ai Mondiali 1986 e quello agli Europei 1992. Ha vinto scudetti anche con Bayern Monaco e Kaiserslauten. Con l’Inter ha vinto anche una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa.

