L’ambasciatore del Sudafrica: «L’apartheid di Israele sui palestinesi è più estrema di quella avvenuta nel nostro paese»

Per il Sudafrica Israele sta applicando una versione ancora più estrema di apartheid sui palestinesi rispetto a quella da loro sperimentata prima del 1994. Parola di Vusimuzi Madonsela, l’Ambasciatore sudafricano dell’Africa nei Paesi Bassi, dove ha sede la Corte internazionale di giustizia. «Noi sudafricani percepiamo, vediamo, ascoltiamo e sentiamo nel profondo le politiche e le pratiche disumane e discriminatorie del regime israeliano come una forma ancora più estrema di apartheid che è stata istituzionalizzata contro i neri nel mio Paese», ha dichiarato Madonsela. Intanto secondo la tv panaraba al Hadath Ismail Haniyeh, capo dell’ufficio politico di Hamas in esilio, è arrivato al Cairo per discutere con dirigenti egiziani un accordo con Israele per un cessate il fuoco e lo scambio di ostaggi e prigionieri. Presente anche una delegazione israeliana, atterrata con un Hawker Beechcraft 400XP e ricevuta all’aeroporto del Cairo da alti funzionari dell’intelligence egiziana.

Il voto al Consiglio Onu

Oggi si terrà il voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla proposta di risoluzione per un immediato cessate il fuoco umanitario nella Striscia di Gaza. Annunciato il veto americano, anche se le nazioni arabe che promuovono la proposta sperano stavolta di avere un largo consenso. L’ambasciatrice statunitense Linda Thomas-Greenfield ha già dichiarato che Washington ricorrerà al veto perché l’approvazione della risoluzione rischierebbe di interferire negli sforzi diplomatici su una possibile tregua di sei settimane in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi del 7 ottobre.

