Berrettini: «Io e Melissa Satta non stiamo più insieme»

Il tennista Matteo Berrettini annuncia la fine della sua relazione con Mellissa Satta: «Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima. Non andrò oltre questo. Non è successo niente di particolare. La devo ringraziare per questo anno vissuto insieme». Il campione lo ha dichiarato a margine di una conferenza stampa via zoom dove, dopo l’infortunio subito, annuncia che a breve tornerà sui campi. «Volevo ringraziare tutti per pazienza e rispetto che mi avete riservato in questi mesi che non ho giocato. Il rientro in campo sarà a breve, sto bene mi sono preso il tempo necessario per rientrare al massimo e fare una bella annata», ha dichiarato. «Sono stati mesi complicati in cui non sono riuscito a fare quello che amo di più, giocare e competere – ha detto Berrettini – Sono stati mesi complicati perché rispetto al passato ho accettato meno questa cosa. Ho avuto difficoltà a sentirmi giocatore e lo ho espresso anche fuori dal campo. Ora è tutto superato mi sento bene fisicamente e mentalmente, ho tanta voglia di sentirmi di nuovo giocatore. sento una bella energia nell’aria».

(foto copertina via IG/melissasatta)

Leggi anche: