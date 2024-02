Caso Ferragnez, il dubbio sibilante di Paola Ferrari: e fosse tutta una messinscena?

La presunta (mai confermata) separazione tra Fedez e Chiara Ferragni conquista tutti i giornali. E mentre si parla di ospitate tv, meme, dopo lo scoop di Dagospia c’è chi si chiede che non sia tutta una messinscena. «E se fosse tutta una mossa per distrarre l’attenzione sul Pandoro Gate e tutte le altre inchieste?», si chiede la giornalista tv Paola Ferrari. Sicuramente Ferragni sarà ospite a Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, sul Nove, il 3 marzo. L’ospitata era programmata da tempo. Dago ricorda che proprio da Fazio iniziò la love story tra il rapper e l’influencer. Correva il 2016 e l’artista, sulle note di “Vorrei ma non posto”, sul verso che prendeva in giro Chiara, mostrò un bigliettino con disegnato un cuore. Finirà tutto dove è iniziato? Intanto per ora si parla della royal couple italiana su tutti i giornali. Le indagini della Guardia di finanza però, copertine o meno, andranno comunque avanti anche senza rotocalchi.

