No! Questa nave non è la Rubymar, affondata attaccata dagli Houthi nel Mar Rosso

La nave cargo britannica battente bandiera del Belize Rubymar è stata attaccata dagli Houthi. A causa degli attacchi l’equipaggio ha abbandonato la nave. A darne notizia sono stati gli stessi ribelli yemeniti filo-iraniani. Intanto, sui social circolano due video che mostrerebbero la nave mentre affonda. Sono sbagliati.

Quella che si vede nel primo video non è la Rubymar, ma una nave affondata al largo del Brasile nel 2020.

Quella che si vede nel secondo è una nave affondata nel 2013.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Nel video la nave britannica Rubymar colata a picco dopo l’attacco degli Houthi. Tra il 18 e il 19 febbraio gli Houthi hanno attaccato tre navi da trasporto, una delle quali è affondata. Gli Houthi hanno lanciato due missili antinave contro la nave cargo britannica Rubymar (video). L’equipaggio è riuscito a salvarsi, mentre la nave ed il suo carico sono colati a picco. Questa è la prima nave affondata dagli Houthi. Le forze armate yemenite hanno anche annunciato un attacco missilistico diretto sulle navi commerciali americane Sea Champion e Navis Fortuna, che hanno subito ingenti danni. Non è pirateria e nemmeno terrorismo, ma una risposta al genocidio in atto a Gaza.

Il contenuto ha iniziato a circolare fortemente il 20 febbraio, in seguito alla sua pubblicazione sul canale Telegram Terza Roma, ottenendo migliaia di visualizzazioni. Se ne incontra anche un’altra versione, associata a un video diverso. Anch’esso non correlato con la vicenda e proveniente dallo stesso canale Telegram. Vediamo di seguito un altro post con il secondo video. Nella descrizione si legge:

Nel video la nave britannica Rubymar colata a picco dopo l’attacco degli Houthi. Tra il 18 e il 19 febbraio gli Houthi hanno attaccato tre navi da trasporto, una delle quali è affondata. Gli Houthi hanno lanciato due missili antinave contro la nave cargo britannica Rubymar (video). L’equipaggio è riuscito a salvarsi, mentre la nave ed il suo carico sono colati a picco. Questa è la prima nave affondata dagli Houthi. Previo avvertimento di cessare il fuoco a graza. Le forze armate yemenite hanno anche annunciato un attacco missilistico diretto sulle navi commerciali americane Sea Champion e Navis Fortuna, che hanno subito ingenti danni. Terzaroma. Si dice che questo sia il vero video dell’affondamento della nave ed ho aggiornato

Non è la Rubymar

Nel pomeriggio di lunedì 19 febbraio, il portavoce degli Houthi Yahya Sarea, ha fatto sapere – citato da Reuters – che il gruppo ribelle yemenita aveva, fin da domenica, preso di mira e colpito con diversi missili la nave cargo Rubymar, fino a portarla sull’orlo dell’affondamento. Motivo per cui l’equipaggio ha abbandonato il natante – spiega la Bbc – che navigava nei pressi dello stretto di Bab al-Mandab. Tuttavia, la nave mostrata nelle immagini su Facebook, non è la Rubymar. Una ricerca immagini inversa rivela che si tratta della Stellar Banner, nave cargo affondata al largo della costa brasiliana nel 2020, come si legge su Shipmag e come si può confermare con questo video su YouTube, lo stesso che si vede nei post sui social. Inoltre, sul portale specializzato VesselFinder, si nota come il colore della parte superiore della Rubymar sia diverso da quello della nave nei video su Facebook.

Nemmeno il video «aggiornato» mostra la Rubymar. Una ricerca immagini inversa rivela che il video circolava già nel dicembre del 2023, come si vede in questo TikTok. Secondo il filmato, la nave sarebbe la cargo Atlantik Confidence. La nave, sul portale VesselFinder, risulta molto simile alla Rubymar, ma differisce nel colore della timoniera. Bianca nella Atlantik Confidence, gialla nella Rubymar. Di seguito uno screenshot del TikTok e delle informazioni riportate da VesselFinder, secondo cui la nave è fuori servizio dal 2013.

Conclusioni

La nave cargo britannica Rubymar è stata attaccata tra domenica e lunedì dagli Houthi. Sui social circola la notizia corredata da due video errati. Quella che si vede nel primo non è la Rubymar, ma una nave affondata al largo del Brasile nel 2020. Nell’altro, la nave ripresa è affondata nel 2013.

