La strategia di Chiara Ferragni per la ripartenza: l’intervista, i post motivazionali e un misterioso mazzo di fiori…

I social dell’influencer sono tornati molto attivi nel giorno della contromossa pubblica in risposta ai guai giudiziari

Dopo la pubblicazione dell’intervista al Corriere della Sera, dove ripercorre le sue vicende giudiziarie, Chiara Ferragni è tornata iper-attiva sui suoi canali social. Dopo una serie di stories in cui diffondeva in tempo reale il numero di persone che aveva aperto la pagina con le sue dichiarazioni, gonfiando il petto per i numeri, e tra gli immancabili contenuti con protagonisti i suoi bambini, Leone e Vittoria, l’influencer si è mostrata emozionata. Sorridente e lacrimosa, a suo dire perché stava leggendo presunti messaggi positivi inviati dai fan. Ha poi postato un messaggio (auto)motivazionale: «Abbi fiducia. Starai bene». Due frasi generiche e vaghe, che però ha consigliato di «mandare a tutti coloro che dovrebbero sentirlo».

E infine, la foto più criptica: un mazzo di fiori su un tavolo. Il mittente è misterioso, ma l’influencer si è affrettata a pubblicare il gentile pensiero senza offrire ulteriori spiegazioni. Proprio nel pieno della bufera mediatica riguardo al suo matrimonio con Fedez, che sarebbe in pinea crisi dopo i guai giudiziari piombati nella vita di Ferragni.

