La vedova di Alexei Navalny accusa Putin: «Tiene in ostaggio il corpo di mio marito» – Il video

Yulia Navalnaya, la vedova di Alexei Navalny, accusa Vladimir Putin di aver preso il corpo di suo marito in ostaggio. Navalnaya, che ha promesso di continuare lalotta del dissidente, dice che lo Zar lo ha fatto per costringere sua madre ad accettare una sepoltura segreta. «Sono passati 9 giorni da quando Putin ha ucciso mio marito… ma a quanto pare uccidere non è bastato, ora ha preso in ostaggio la sua salma, umiliando sua madre per costringerla ad accettare una sepoltura segreta», ha detto Yulia. Liudmila Navalnaya, la madre di Alexei, sta cercando di recuperare i resti di suoi figlio, morto il 16 febbraio in una prigione segreta nella regione artica. Le autorità le hanno posto la condizione della sepoltura segreta per restituirle il corpo. «Lo avete torturato quando era vivo, ora lo torturate dopo la sua morte», ha concluso Yulia.

