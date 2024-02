Pisa, alla fine parla Meloni: «Non abbiamo mai vietato i cortei pro Palestina. Trovo sia pericoloso togliere il sostegno alla polizia»

«Penso che per giudicare correttamente quanto accaduto sia utile raccontare qualche numero. Dal 7 ottobre scorso, data dell’attacco di Hamas contro Israele in Italia, ci sono state oltre mille manifestazioni , in quelle manifestazioni ci sono stati 26 agenti feriti. Nel 2023 gli agenti feriti nelle manifestazioni sono stati complessivamente 120. I casi in cui ci sono stati problemi in queste manifestazioni, momenti di tensione, sono il 3%». Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Tg2 Post. «Noi a differenza di quanto accaduto in altri paesi europei abbiamo scelto di non vietare le manifestazioni a favore della Palestina», aggiunge la premier. «Penso che sia molto pericoloso – ha sottolineato Meloni – togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra, è un gioco che può diventare molto pericoloso». Nel suo intervento la premier ha sottolineato che «non si può parlare delle forze dell’ordine solo quando qualcosa non funziona».

