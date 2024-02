Vercelli, 58enne accoltellato a morte. Fermata la compagna: avrebbe chiamato il 112 col coltello ancora tra le mani

Un uomo di 58 anni è stato ucciso a coltellate ieri sera, attorno alle 19.30, in una casa popolare di Vercelli. Tutti i sospetti degli inquirenti si concentrano ora sulla compagna sessantenne dell’uomo. Sarebbe stata lei stessa, Rosa Comito, a chiamare il 112 dopo la morte dell’uomo «ancora col coltello in mano» secondo quanto riferisce il Tgr Rai del Piemonte. L’uomo sarebbe stato colpito da una raffica di coltellate – dieci solo sulla schiena – probabilmente al culmine di una lite nell’appartamento al secondo piano della palazzina su Corso XXVI aprile, periferia di Vercelli. Quando sono arrivate le forze dell’ordine, la donna presentava ferite sulle mani ed è stata portata in ospedale. La polizia l’ha già interrogata nella notte e presto lo farà anche la pm Maria Serena Iozzo. La donna è stata fermata. Non è ancor del tutto chiaro però quali e quante persone abitino però nell’appartamento dove l’uomo è stato ucciso. Alcuni vicini hanno riferito che ci viveva una donna sola, ma secondo i primi rilievi della Polizia non si esclude ci vivessero più persone. Gli agenti stanno proseguendo nella raccolta di testimonianze tra i residenti del palazzo per chiarire il quadro dell’accaduto.

Leggi anche: