Cambio di passo per Fedez: affida la comunicazione a Comin & Partners

Il rapper segue le orme di Chiara Ferragni, che a dicembre ha messo su una task force per uscire dalla crisi lavorativa e reputazionale

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. E così Fedez prova ad arginare le grane di questo periodo, tra presunto divorzio in arrivo e le quote della società sul podcast “Mucchio Selvaggio” congelate dal tribunale di Milano, sfoderando, stando a quanto scrive Lettera43, una nuova task force per gestire reputazione e beghe. Con l’obiettivo di evitare errori di comunicazione, infatti, il rapper avrebbe assoldato Comin & Partners, nota società di comunicazione e consulenza strategica con una consolidata esperienza nella pianificazione e gestione di attività di reputation management, stakeholder engagement e scenari di crisi. Nel team anche la società Po.Co Studio. Lettera43 aveva dato notizia anche di una consulenza legale della nota avvocata Cathy La Torre, ma la stessa La Torre ha smentito di essere coinvolta nel team.

Un cambiamento nella speranza che riescano a risollevare la sua reputazione, che segue la scia di quanto già deciso da sua (ex?) moglie Chiara. Ferragni – o meglio, il suo staff – ha infatti deciso di metter su una task force con ben due studi legali per affrontare la più grande crisi lavorativa che abbia mai affrontato nella sua carriera. Il primo studio è quello di Gianni Origoni, che dovrebbe occuparsi degli aspetti legali, societari e civilistici della vicenda del Pandoro Balocco. Mentre per gli aspetti penali il caso passerebbe nelle mani di Marcello Bana. A fare il trait d’union tra le due realtà è l’agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata dal founder e Ceo Auro Palomba.

