Strage attorno al camion di aiuti a Gaza, Fiorella Mannoia contro Meloni: «Quando dovevate votare per il cessate il fuoco dove eravate?»

Fiorella Mannoia senza freni contro la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Oggetto dello scontro è la tragica ressa attorno ai camion di aiuti di Gaza nella quale all’alba della mattina di ieri, 29 febbraio, sono rimasti uccisi almeno 112 palestinesi, mentre oltre 700 sono rimasti feriti. La premier aveva commentato l’episodio con queste parole: «Ho appreso con profondo sgomento e preoccupazione la drammatica notizia di quanto accaduto oggi a Gaza. È urgente che Israele accerti la dinamica dei fatti e le relative responsabilità. Le nuove e numerose vittime civili impongono di intensificare immediatamente gli sforzi sui negoziati in atto per creare le condizioni per un cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi». Le dichiarazioni hanno acceso l’ira di Mannoia, che ha commentato in risposta, con un tweet che ha fatto il pieno di likes: «Questo post è uno scherzo? Quando dovevate votare per il cessate il fuoco dove eravate?». Non è la prima volta che l’artista si esprime a favore del popolo palestinese: l’aveva fatto per esempio scegliendo di supportare Ghali, dopo che dal palco dell’Ariston aveva invocato uno «stop al genocidio». «Manifestare è un diritto – aveva commentato Mannoia -. Io non ero lì, non ho visto cosa è successo, non sono d’accordo con le minacce che sono sempre da condannare, ma gli artisti devono essere liberi di esprimersi e di dire sempre quello che pensano. Non mi pare abbia detto niente di scandaloso, Ghali ha denunciato quello che sta succedendo, ed è sotto gli occhi di tutti».

