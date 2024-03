Selvaggia Lucarelli e l’intervista di Chiara Ferragni da Fazio: «Pensati libera… dalle domande» – Il video

Dopo l’intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, Selvaggia Lucarelli, che aveva sollevato il caso della beneficenza per il pandoro Balocco, va all’attacco dell’influencer. E fa notare che durante lo show su La 9 Ferragni ha parlato di «fraintendimenti» a proposito della multa dell’Antitrust. La strategia difensiva mediatica dell’influencer è stata quindi quella di sostenere la tesi dell’errore in buona fede. Ma, ragiona l’opinionista del Fatto, nella vicenda e nell’inchiesta ormai non ci sono solo i pandori. E fa l’esempio del video di Ferragni in cui si parla della bambola Trudi: «Ditemi se siamo noi a capire male o se lei dice una cosa che non corrisponde al vero. In questo caso solo il ricavato delle bambole vedute sul suo sito The blonde salad andava in beneficenza (e non il ricavato dalla vendita nei negozi e sul sito di Trudi). Vi sembra che dica questo (anche nei sottotitoli) o siamo noi coglioni che fraintendiamo?». Lucarelli pubblica anche un fotomontaggio dello slogan di Ferragni a Sanremo: «Pensati libera… dalle domande».

