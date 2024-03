Piacenza, malore improvviso per Gianluca Grignani durante l’esibizione in un locale

Grande apprensione per Gianluca Grignani che nella notte tra domenica 3 lunedì 4 marzo ha avuto un «malore improvviso», così riferisce il quotidiano Libertà di Piacenza, mentre si stava esibendo in un locale della provincia Piacentina. Il 51enne, protagonista dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo, si è sentito poco bene sul palco e immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. All’arrivo dei sanitari, al cantante sono state prestate le prime cure e una squadra della Croce Rossa lo ha trasportato all’ospedale Guglielmo Da Saliceto, dove ha trascorso tutta la notte in osservazione per precauzione, prima di essere dimesso nella mattinata di lunedì. Tra meno di tre settimane, con la data zero a Fontaneto d’Agogna nel Novarese il 22 marzo, inizia il suo tour Residui di Rock’n’Roll che lo porterà in giro per tuta Italia, da Milano a Roma, da Torino a Bari, da Napoli a Firenze, fino a Pordenone e Senigallia..

