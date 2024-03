Chi, Giorgia Meloni, Andrea Giambruno e l’avvocato Bernardini De Pace

Gli scatti del settimanale Mondadori sulla premier (pochi secondi prima di entrare in palestra) e sull’ex compagno a spasso per Roma

Lei, lui e l’avvocato. E che avvocato: Annamaria Bernardini De Pace, esperta in divorzi stellari, avvistata a pranzo al Bolognese di Roma con Andrea Giambruno, giornalista Mediaset ed ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Queste le immagini e le indiscrezioni del magazine Chi che inquadra Meloni al suo arrivo in palestra, mentre l’ex passeggia rilassato per le vie del centro con la legale, sua amica.

«Pranzo di lavoro – precisa il magazine – e la colazione si è svolta in un clima molto disteso e con l’assistente di lei. Impossibile che si sia parlato di divorzio, perché Giambruno e la Meloni non sono sposati e non hanno conflitti per quanto riguarda la figlia Ginevra, che vede ogni giorno il padre». Il settimanale del gruppo Mondadori è più cattivello con la premier. La immortala al suo arrivo in palestra, in uno scatto rubato. «In queste foto possiamo seguire la routine quotidiana della premier che, dopo una sessione mattutina di ginnastica nella palestra frequentata anche da Arianna (la sorella ndr), prende trolley e abiti dalla macchina e sale a casa della sorella per cambiarsi prima di recarsi a Palazzo Chigi».

