Akira Toriyama: il creatore di Dragon Ball muore a 68 anni per un ematoma subdurale

Akira Toriyama, creatore delle serie “Dragon Ball” e “Dr Slump”, è morto a 68 anni per un ematoma subdurale, ovvero un’emorragia tra due meningi. Lo ha annunciato Bird Studio, la sua casa editrice: «Vorremmo rendere omaggio ai suoi grandi successi, esprimere la nostra gratitudine e offrirgli le nostre sincere condoglianze», ha detto l’azienda in un comunicato stampa. Toriyama era nato a Nagoya nel 1955, era famoso per il manga “Dragon Ball” che risale al 1984 e racconta il destino di Son Goku dall’infanzia alla maturità. La fonte d’ispirazione è stata un romanzo cinese del XVI secolo intitolato “Il viaggio in Occidente”. Il fumetto ha venduto 260 milioni di copie in tutto il mondo e ha dato vita ad adattamenti per tv, cinema e videogiochi. I sequel sono Dragon Ball Z e Dragon Ball Super.

La vita e le opere

«Per me è come un miracolo», ha detto Toriyama in un’intervista al giornale Asahi nel 2013 ripresa da Afp. « Ha aiutato qualcuno come me, che ha una personalità contorta e difficile, a fare un lavoro dignitoso e ad essere accettato». Ma ha anche detto di non avere idea del motivo del successo di Dragon Ball: «Spero solo che i lettori si divertano. Non mi sono mai preoccupato di lasciare un messaggio». «Quando ho disegnato la serie (Dragon Ball), tutto ciò che volevo era compiacere i ragazzi del Giappone», ha concluso. Toriyama è stato anche autore di numerose altre serie manga, tra cui Dr. Slump, pubblicato tra il 1980 e il 1984 sul settimanale Shonen Jump. Parla di una ragazzina androide dalla forza formidabile creata da uno scienziato. Nel 2013 ha ricevuto il Premio Speciale al 40° Festival Internazionale del Comics di Angoulême per tutto il suo lavoro. Ha anche creato personaggi per diversi videogiochi come la serie “Dragon Quest” o il gioco di ruolo degli anni ’90 “Chrono Trigger”.

