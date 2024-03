L’attacco con i droni respinto dai russi a Taganrog – Il video

Le forze russe hanno respinto un attacco con i droni nello spazio aereo della città meridionale di Taganrog. Il governatore della regione di Rostov Vasily Golubev ha fatto sapere che «le nostre difese aeree a Taganrog hanno respinto un attacco di droni». E ha aggiunto che non ci sono per ora segnalazioni di vittime civili, anche se un agente del ministero per le emergenze è rimasto ferito: «È stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita». In totale secondo il ministero le forze russe hanno respinto 50 droni degli ucraini.

Video da: Special Cherson Cat su X

