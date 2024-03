Russia, rogo vicino all’aeroporto di Pulkovo a San Pietroburgo. La chiusura momentanea per motivi di sicurezza – Il video

Un rogo è scoppiato in uno degli hangar vicini alla struttura, mandando in fumo mille metri quadri. Due i feriti

L’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo ha chiuso pochi minuti per motivi di sicurezza. A renderlo noto è l’agenzia russa per il trasporto aereo citata dalla Tass. L’Agenzia federale russa per il trasporto aereo ha poi revocato le limitazioni sulle attività e sono stati solo tre i voli dirottati su altri aeroporti. Lo riporta Ria Novosti. «Alle 18.22 ora di Mosca (le 16.22 italiane, ndr) sono state revocate le restrizioni temporanee per l’aeroporto di San Pietroburgo. Durante la loro validità (dalle 17.00 ora di Mosca), tre voli sono stati inviati ad aeroporti alternativi», si legge in una nota.

Secondo Baza, media russo vicino ai servizi speciali, la chiusura per arrivi e partenze è stata decisa a causa di un vasto incendio alla periferia di San Pietroburgo. Rbc Ucraina fornisce informazioni più precise, secondo cui il rogo si è diffuso in un hangar vicino all’aeroporto, dove è andata a fuoco un’area di mille metri quadrati. Due per ora i feriti ma le cause dello scoppio dell’incendio sono per ora non note.

Sono state introdotte restrizioni sui voli all'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo dopo che apparentemente un drone avrebbe colpito un oggetto (forse un deposito di carburante) a sud di San Pietroburgo. pic.twitter.com/gBQ7nXXYzh — Daniele Angrisani (@putino) March 10, 2024

(in aggiornamento. Foto via X – @PulseOfUkraine)

