«Problemi di salute» per Giovanni Allevi, rinviato il concerto a Taranto

Giovanni Allevi non si esibirà a Taranto venerdì 15 marzo. Il concerto era previsto al Teatro Orfeo alle ore 21 ma gli organizzatori hanno dovuto rinviarlo «a causa di problemi di salute dell’artista» al prossimo 30 aprile. Il pianista e compositore è tornato a esibirsi dal vivo nei teatri di tutta Italia dallo scorso febbraio. E nell’ultima edizione del Festival di Sanremo aveva raccontato cosa significava per lui tornare a fare musica dopo l’allontanamento forzato dal pianoforte a causa della malattia per quasi due anni. «All’improvviso mi è crollato tutto», ha raccontato all’Ariston, «nell’ultimo concerto a Vienna il dolore alla schiena era talmente forte che sull’applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello e non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la diagnosi: pesantissima. Ho guardato il soffitto con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno consecutivo. Ho perso molto, il mio lavoro, i miei capelli, le mie certezze. Ma non la speranza e la voglia di immaginare». Ora è tornato a suonare, ma deve comunque affrontare le insidie del mieloma, e il dolore non lo ha abbandonato. Lo ha confessato lui stesso, con un post sui social, dopo l’esibizione all’Auditorium di Roma che gli è valsa la standing ovation. «A metà del concerto il dolore alla schiena si è fatto davvero molto intenso. Ho allora cercato di trasformarlo in musica», ha scritto tornato a casa.

