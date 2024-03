Jannik Sinner sa solo vincere: batte in due set Lehecka e vola in semifinale a Indian Wells

Jannik Sinner vola anche nel torneo Masters 1000 di Indian Wells in corso in California. Il tennista altoatesino si è qualificato in semifinale battendo stasera in due set l’avversario ceco Jiri Lehecka, col punteggio di 6-3, 6-3. È la 19esima vittoria consecutiva per l’azzurro numero 3 al mondo nel ranking Atp.

