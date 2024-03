Agli Indian Wells le api fermano il match di Alcaraz. L’esperto: «La regina ha lasciato l’alveare, vi spiego cos’è successo»

Il quarto di finale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev degli Indian Wells, il torneo di tennis che si svolge in California, è stato sospeso per una clamorosa “invasione” di api in campo. Gli atleti sono stati costretti a lasciare il campo e sono diventate presto virali le immagini con le persone che scappano dalle api e le telecamere sul posto interamente coperte dagli stessi animali. Ma è davvero stata un’invasione di apri? In realtà, dal punto di vista tecnico no. Lo spiega un apicoltore in un video divulgativo su TikTok. «Nei filmati si vedono le api muoversi in modo frenetico. Ma non è un’invasione. Questa è una sciamatura», spiega l’esperto Daniele Ulisse. Ovvero il modo in cui si riproducono le famiglie di api. «Si tratta di una sciamatura anticipataria delle api, poiché quest’ultime solitamente non sciamano a marzo. In questo sciame troviamo la regina scappata da un alveare, portandosi dietro i suoi seguaci e fondando una nuova famiglia in questo stadio», svela l’apicoltore. Lo sciame di 3.500 api è stato poi raccolto e spostato a mani nude da Lance Davis, un apicoltore locale. «Le ho aspirate in una gabbia fatta per catturarle vive», ha spiegato al sito ufficiale dell’Atp Davis, che si occupa di api dal 1971, «così poi posso tirarle fuori e rilasciarle in uno degli alveari che ho e che sono impostati proprio per questo tipo di cose. In questo periodo dell’anno è la stagione degli sciami, quindi vanno ovunque. Ed io sono semplicemente felice di essere lì per loro in modo da evitare che possano avere incidenti. Si trattava di un piccolo sciame probabilmente intorno alle 3.500 api».

