Stop a Muschio Selvaggio, Fedez: «Situazione spiacevole, lo porterò avanti in un altro modo»

«Abbiamo scelto di abbandonare il podcast». Fedez torna a parlare della chiusura di Muschio Selvaggio, il podcast ideato con il collega bolognese Luis Sal e al centro ora di una contesa tra i due ex amici sulle quote della società. Valerio Staffelli di Striscia la notizia gli consegna il dodicesimo tapiro del tg satirico, e lo incalza sul progetto che è destinato alla chiusura. Di chi è la colpa dello stop? «Non mi piace additare colpevoli», si smarca l’influencer, «è una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel progetto, lo porterò avanti in altro modo». Una settimana fa, annunciando l’interruzione delle puntate, Fedez aveva detto di essere disposto a fare tutto il possibile per evitare la chiusura. «Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast, tanto che io personalmente sono disposto a pagare la parte di podcast che non è mia, anche di più di quello che è il valore attuale», ha detto insieme al nuovo co-conduttore, Davide Marra. Al giornalista Mediaset ha risposto anche sulle illazioni che la sua crisi con la moglie Chiara Ferragni sia solo una messinscena: «Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole, io ho due fantastici bambini che sono la mia priorità, non voglio fare la lotta nel fango».

Leggi anche: