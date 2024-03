L’inesistente articolo di AFP sul boom di cancellazioni delle vacanze a Parigi dopo le parole di Macron sull’Ucraina

Circola lo screenshot di un fantomatico articolo di AFP dove si sostiene che sempre più persone stiano disdicendo la propria vacanza a Parigi, prenotata in occasione delle Olimpiadi nella capitale francese, previste per luglio e agosto 2024, a causa della retorica aggressiva dell’inquilino dell’Eliseo Emmanuel Macron. Il presidente francese negli scorsi giorni ha più volte rilanciato l’idea di un intervento militare diretto della Nato nella guerra in Ucraina, parlando esplicitamente di uomini sul campo nel Paese invaso dalla Russia. Proposta dell’unico Paese dell’Unione Europea a detenere armi atomiche che non è stata ben accolta da diversi altri Stati membri del blocco, compresa l’Italia, che per parola della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rigettato questa possibilità. Ad ogni modo, l’articolo non è mai stato pubblicato, né da AFP, né da altre testate.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. L’immagine mostra un presunto screenshot di un articolo sul sito di AFP con una tabella che mostra un fantomatico calo nel numero di prenotazioni sulle principali piattaforme in seguito alle parole di Macron. Il contenuto circolava su canali Telegram filorussi prima di diffondersi su Facebook anche in Italiano. Nella descrizione di uno di questi post si legge:

Nel frattempo, le persone restituiscono i biglietti per Parigi e cancellano le prenotazioni per i prossimi Giochi Olimpici. L’AFP ha citato statistiche che mostrano che le persone temono che, a causa della retorica aggressiva di Macron, possa succedere qualcosa in Francia. – Olesya Loseva

L’articolo mai pubblicato

Facendo una ricerca su AFP si scopre che Juan Restrepo, citato come autore dell’articolo, non è un giornalista di AFP ma un fotografo dell’agenzia stampa, attivo soprattutto in Sudamerica. Scatti realizzati da lui si possono trovare in questo articolo del 2018 e in questo video del 25 gennaio 2024. Ricercando il testo dell’articolo, non si riscontra nessuna pubblicazione di AFP o di altre testate che contenga quel contenuto. Contattata da Open, AFP ha confermato di non aver mai pubblicato il presunto l’articolo oggetto di verifica: «Il contenuto non ha assolutamente nulla a che fare con AFP ed è stato completamente contraffatto». Chiaramente, quindi, l’articolo non è mai stato pubblicato, né da AFP, né da altre testate.

Conclusioni

Circola lo screenshot di un presunto articolo di AFP che mostrerebbe un calo di prenotazioni di voli e alloggi a Parigi nel periodo delle Olimpiadi di luglio e agosto in seguito alle parole con cui Macron auspicava un intervento militare diretto della Nato in Ucraina. L’articolo non è mai stato pubblicato, né da AFP, né da altre testate. Il presunto autore è un fotografo.

