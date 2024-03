Roma, no ai lavoretti per la festa del papà «per l’inclusione delle famiglie Lgbt»: i genitori preparano l’esposto contro la scuola

La scuola comunale per l’infanzia Ada Negri che si trova nel quartiere Appio-Latino a Roma ha abolito i lavoretti per la festa del papà. E lo ha fatto, secondo alcuni genitori, «al fine di favorire l’inclusione delle famiglie Arcobaleno». Per questo alcune famiglie stanno raccogliendo le firme per presentare un esposto al comune di Roma, all’Ufficio Scolastico Regionale e al ministero dell’Istruzione. La storia la racconta al Messaggero Cesare Longo, 48 anni, commercialista, papà di un bimbo di 5: «Già da giorni circolavano voci che non ci sarebbe stata alcuna celebrazione della ricorrenza,ma nessuna notizia ufficiale era stata comunicata».

La novità

Poi la novità nel giorno di San Giuseppe: «Le maestre hanno comunicato alle rappresentanti di classe, tramite WhatsApp e altro, che quest’anno non sarebbero stati preparati lavoretti nella scuola per la festa del papà, e neanche per la festa della mamma, «al fine di favorire l’inclusione delle famiglie Arcobaleno». Secondo i genitori «non c’è stata alcuna condivisione». Nell’esposto i firmatari deplorano la scelta perché «comprime i diritti della schiacciante maggioranza dei bambini alla festosa conoscenza delle tradizioni proprie della nostra cultura, alla celebrazione della figura del padre (e successivamente della madre) e della famiglia, primo luogo in cui si conoscono e conservano i valori educativi alla base della civile convivenza». Le famiglie chiedono di accertare se ci siano state «violazioni delle direttive ministeriali».

La circolare che manca

Ma a quanto pare non c’è nessuna circolare che afferma quello che viene denunciato nell’esposto. La funzionaria coordinatrice pedagogica della scuola Maria Cristina Liberi ha fatto capire che la sua posizione è pedagogica e non politica. Mentre le famiglie Arcobaleno non c’entrano:sono state applicate le indicazioni nazionali del 2012 e il modello educativo del Comune. La responsabile ha dato appuntamento il 26 marzo ai rappresentanti di classe per chiarire direttamente la sua posizione. Francesco Laddaga (Pd), presidente del VII Municipio, dice che «il messaggio della scuola è stato strumentalizzato. La “Ada Negri” non si è mai riferita alle famiglie Arcobaleno, ha avviato un discorso educativo diverso sulle feste canoniche: è partito un laboratorio per realizzare lavori per la festa del papà e della mamma da presentare alle famiglie in un momento diverso da quello celebrato normalmente. Quindi, non è stata cancellata alcuna festa».

