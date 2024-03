Strage a Mosca, ecco perché il furgone controllato nel parcheggio del teatro non era ucraino

I post che condividono il video sostengono la narrativa di Mosca, che incolpa Kiev per l’attentato

«Un furgoncino ucraino». Questo è quello che numerosi utenti sostengono di vedere in un video che sarebbe stato girato non lontano dal Crocus City Hall di Mosca, teatro della sparatoria a causa della quale hanno perso la vita oltre 130 persone. La presunta presenza di un furgoncino ucraino alimenta la teoria del Cremlino secondo cui Kiev avrebbe fatto da «finestra per i terroristi» dell’Isis-K – il cui coinvolgimento rivendicato è stato confermato dai servizi segreti degli Usa – che hanno aperto il fuoco nella sala concerti venerdì 22 marzo. Tuttavia, la targa del furgone è bielorussa.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Mi sa che si incomincia…..ancora non si può escludere nulla…,ma un furgone con targa ucraina, che arriva a Mosca….mi sembra un po strano…….. Un “minibus bianco sospetto con targa ucraina” è stato trovato vicino a Krokus, si presume che gli assassini siano arrivati ​​su di esso e che potrebbe essere stato minato. Ed è anche chiaramente pieno di biglietti da visita di Yarosh e foto di Bandera.

La targa del furgone è bielorussa

Per capire la nazionalità del furgoncino si può guardare alla targa, che in questo caso è stata parzialmente offuscata. Si possono distinguere i caratteri finali: 94 IX-6. Questa targa non può essere ucraina. Infatti, nel documento del governo ucraino sul formato delle targhe, rilasciato nel 2011, si legge che le targhe ucraine, dal 2007, «devono contenere da tre a otto caratteri, da tre a otto lettere oppure da tre a sette lettere e numeri».

Plates Mania / Targa ucraina

Nella targa si nota un trattino, che stando al regolamento non può essere contenuto in una targa ucraina. Come si vede sul sito specializzato Plates Mania, il trattino è tipo delle targhe della Bielorussia. Queste sono formate da quattro cifre, seguite da due lettere, un trattino e altre due cifre. Corrispondenti alla porzione che si vede sul furgone.

Plates Mania / Targa bielorussa

Si potrebbe obiettare che il furgone porti una targa vecchia. Ma anche dal 1995 e il 2004, quando il trattino faceva parte delle targhe ucraine, non separava solo l’ultimo numero, ma due numeri e due lettere, come spiegato di nuovo da Plates Mania.

Conclusioni

Circolano le immagini di un presunto furgone ucraino nei pressi del Crocus City Hall di Mosca. I post che condividono il video sostengono la narrativa di Mosca, che incolpa Kiev per l’attentato. Tuttavia, la targa del furgone è bielorussa.

