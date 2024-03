Islam Khalilov: il 15enne che ha salvato 100 persone durante la strage al Crocus City Hall di Mosca

Si chiama Islam Khalilov, ha 15 anni e ieri ha ricevuto in premio dalla sua squadra del cuore, lo Spartak Mosca, una maglietta e l’abbonamento alle partite del club. Il riconoscimento è arrivato perché il ragazzo ha salvato più di cento persone durante la strage al Crocus City Hall di Krasnogorsk vicino Mosca. Khalilov lavora come guardarobiere part time nel teatro, quando non va a scuola. Nei video della strage si vede proprio il ragazzo che guida un gruppo di spettatori verso una porta che conduce a un edificio adiacente il teatro. E dice a tutti di andare «verso l’Expo», ovvero verso il palazzo che ospita un’altra manifestazione. Poi si è messo in salvo anche lui. Ma solo dopo aver verificato che tutte le persone fossero passate dalla porta per salvarsi.

«È il mio lavoro»

Islam Khalilov ha raccontato cosa ha fatto durante la strage di Mosca. Le sue parole le riporta oggi il Corriere della Sera: «All’inizio ho sentito dei suoni strani provenire dal primo piano. Ho pensato che fosse arrivato un gruppo rumoroso». Ma poi ha capito: «Ho realizzato che se non avessi reagito subito avrei perso la mia vita e quella di molti altri». E poi: «Di qua, di qua, andate tutti in quella direzione, verso l’Expo, verso l’Expo», urla. Prima dell’assunzione aveva seguito un corso di salvataggio: «Al tempo ci avevano spiegato cosa fare in caso di emergenza, per questo sapevo dove portare le persone per metterle al sicuro». Il 15enne ha visto anche con i suoi occhi la strage: «Hanno sparato a un uomo di fronte ai miei occhi. Non riesco a pensare ad altro».

La testimonianza

«Quando sono arrivato davanti alla porta che portava all’altro edificio mi sono immaginato i terroristi che arrivavano dalle scale o dall’ascensore uccidendoci tutti con le raffiche di mitra o lanciando una granata. Per fortuna non è successo, sono riuscito a far uscire tutti», ha concluso. Per questo è stato premiato dal club della capitale della Russia. Mentre il rapper russo Morgensten ha promesso di donargli un milione di rubli (circa 10 mila euro) per il suo gesto. Il leader spirituale dei musulmani russi Ravil Gaiunutdin onorerà le sue gesta durante la preghiera del venerdì nella moschea di Mosca. I sopravvissuti alla strage hanno raccontato anche di un altro giovane eroe che avrebbe disarmato un terrorista salvando decine di spettatori.

Leggi anche: