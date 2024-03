Diluvia in campo a New York, i giocatori danno le loro giacche ai bambini per ripararli dalla pioggia – Il video

Pioveva sulla Red Bull Arena di New York prima della partita di Mls dello scorso sabato tra i New York Bulls e l’Inter Miami. All’ingresso in campo perciò è stato inevitabile per i giocatori stare sotto la pioggia, così però anche per i bambini e le bambine che li accompagnavano per il pre-partita. Peccato però che gli unici ad avere una giacca impermeabile erano solo i giocatori e non le piccole mascotte. Un’ingiustizia davanti alla quale i giocatori di casa hanno deciso di rimediare. Così uno a uno hanno deciso di sfilarsi la giacca per darla ai bambini, che finalmente hanno potuto ripararsi un po’ dall’acquazzone che non sembrava voler finire. Un gesto che ha anche portato bene ai Nyrb, che hanno battuto la squadra di Suarez per 4-0.

