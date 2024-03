Sinner passa ai quarti al Masters 1000 di Miami. Ma prima di battere O’Connel, soccorre uno spettatore svenuto

Jannik Sinner passa agevolmente ai quarti del Masters 1000 di Miami, dopo aver eliminato in due set l’australiano Christopher O’Connel con il punteggio di 6-4, 6-3. Nel corso della gara c’è stato spazio anche per un fuoriprogramma, con la gara interrotta per diversi minuti, dopo che uno spettatore è svenuto in tribuna per il caldo. Quando Sinner era in vantaggio 2-0 su O’Connel, è stato il tennista azzurro a fermare la partita e a soccorrere la persona che si è sentita male portandogli acqua e ghiaccio dal suo frigo, in attesa dei soccorsi.

