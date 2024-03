Questa foto non è stata scattata in Svezia e non dimostra una “sostituzione etnica”

Sta riscuotendo una certa attenzione la condivisione di una foto su Facebook che rappresenterebbe l’interno di una metro o tram della città di Malmö in Svezia, dove una donna in abiti occidentali resterebbe in piedi mentre tutti i posti sono occupati da altre donne, tutte apparentemente di costumi islamici. Trovate diversi esempi qui, qui e qui. Il messaggio trasmesso è che vi sarebbe una sostituzione etnica, accompagnata da un incremento di crimini. Del caso si sono già occupati i colleghi di Full Fact. Vediamo di cosa si tratta realmente.

Per chi ha fretta:

Circola una foto dove si vede una donna occidentale in piedi dentro una metro o tram, dove tutti i posti sono occupati da donne con abiti islamici.

La narrazione è che l’immagine sia stata scattata a Malmö in Svezia lasciando intendere che ci sia una sostituzione etnica in atto.

Contrariamente ai pregiudizi razzisti di cui queste condivisioni sono pregne, la foto è compatibile con l’interno della rete elettrica di trasporto operativa a El Cairo in Egitto.

Analisi

La foto viene condivisa generalmente con la seguente didascalia:

Malmö è la prima grande città svedese dove gli svedesi sono diventati una minoranza.

Negli ultimi 5 anni il tasso di omicidi, stupri e rapine è aumentato in maniera esorbitante.

Sempre più le donne che girano in strada coperte dalla testa ai piedi poiché costrette dai mariti musulmani.

Stiamo rinunciando alle nostre terre, alla nostra cultura, al nostro modo di vivere, per cosa esattamente?

La foto della presunta sostituzione etnica in Svezia

Chiunque abbia fatto girare per la prima volta la foto abbinata a questa narrazione è riuscito a commettere due errori grossolani. Il primo riguarda proprio Malmö, città occidentale che non ha alcun sistema di metropolitana o tram, anche se prossimamente ci sarà. La foto non corrisponde nemmeno ad altre realtà svedesi.

«Skanetrafiken, la società responsabile delle reti di trasporto pubblico di Malmö [ha spiegato ai colleghi di Full Fact, che quella] “non è una foto di Malmö”. Le riprese dei treni che collegano Malmö ad altri luoghi della Svezia sono visibilmente diverse dalla carrozza nell’immagine. Anche la metropolitana (Tunnelbana) e i tram della capitale svedese, Stoccolma, non assomigliano alla carrozza nell’immagine».

Il secondo errore è stato quello di presumere -che non possano esistere mezzi pubblici del genere in un Paese islamico. Infatti dovrebbe essere considerato il più probabile, dal momento che vediamo solo una donna in costumi occidentali in mezzo a sole donne, tutte presumibilmente musulmane. D’altro canto sembra contro-intuitivo che in Svezia possano esserci centri abitati senza metropolitana o tram. Si chiamano pregiudizi, come quelli di cui sono intrise le didascalie che accompagnano l’immagine. La foto corrisponde infatti alla rete di trasporto elettrica Light Rail Transit (LRT), operativa a El Cairo in Egitto.

Conclusioni

Una foto che avrebbe dovuto dimostrare una sostituzione etnica in atto potrebbe aiutarci invece a comprendere meglio i pregiudizi di chi la condivide.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: