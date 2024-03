Il nuovo Muschio Selvaggio di Luis Sal, chi vuole mettere al posto di Fedez: l’indiscrezione su Homyatol

Dopo oltre un anno di assenza, Luis Sal si riprende Muschio Selvaggio. Fedez e Mr. Marra hanno lasciato, pochi giorni fa, la conduzione del podcast. Lo YouTuber di Bologna non sarò però solo in questo nuovo inizio, a fargli da spalla – stando a quanto riporta DavideMaggio.it – ci sarà il collega Homyatol, nome d’arte di Andrea Hakimi. Classe 1993, Homyatol è uno youtuber e streamer noto per i suoi video comici, le trollate e le varie interviste a personaggi famosi. È uno dei primi gamer a raggiungere la fama su YouTube Italia. Nel 2018 inizia a tenere live sulla piattaforma di streaming Twitch, dove oggi è seguito da oltre 800 mila follower. Nelle sue live ospita spesso youtuber e streamer come Koreshi e Fabio Rovazzi e lo stesso Luis. Recentemente ha collaborato proprio con quest’ultimo per una iniziativa commerciale per un brand di caffè. Luis sarebbe, inoltre, già al lavoro ai nuovi episodi, con le registrazioni che sono state programmate per mercoledì prossimo.

Il divorzio tra Fedez e lo YouTuber risale a giugno 2023, quando i fan di Muschio Selvaggio si accorgono dell’assenza di Luis Sal. Pochi giorni dopo, Fedez conferma di aver avuto un’accesa discussione con il collega annunciando che da quel momento avrebbe portato avanti da solo il progetto. A febbraio, arriva la svolta giudiziaria: «La società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast», aveva fatto sapere in una nota l’ufficio stampa dello youtuber. Ora, forte del parere della magistratura, Luis Sal è pronto a riprendere la guida del podcast.

Foto copertina: Instagram Homyatol

Leggi anche: