Strage di Mosca, il Comitato investigativo russo: «Abbiamo le prime prove. Kiev ha finanziato l’attacco»

Il Comitato investigativo russo ha illustrato i risultati iniziali dell’inchiesta sulla strage al Crocus City Hall di Mosca in cui hanno perso la vita almeno 137 persone, sostenendo l’esistenza di «prove» del collegamento tra gli autori del massacro e «i nazionalisti ucraini». Inoltre secondo il Comitato – si legge sull’agenzia Ria Novosti «somme significative di denaro e criptovalute dall’Ucraina sono stati usati per preparare l’attentato». Una persona di nazionalità ucraina, ha dichiarato il Comitato, sarebbe stata arrestata proprio per finanziamento al terrorismo.

