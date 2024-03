La Pasqua ecumenica dei leader di governo. Meloni: «Gioia e rinascita per voi tutti». E Salvini ritwitta il Papa: «Basta armi, costruiamo la Pace» – Il video

Pasqua di riposo in famiglia in attesa delle prossime battaglie politiche ed elettorali per i principali leader italiani. La premier Giorgia Meloni ha rotto il silenzio festivo solo per mandare un breve saluto di «auguri a tutti gli italiani» sotto forma di video, ispirandosi ai temi cristiani che caratterizzano la festività odierna: «A tutti voi e alle vostre famiglie una felice Santa Pasqua di resurrezione, che sia fatta di speranza, di gioia e di rinascita», ha detto la premier nel videomessaggio pubblicato sui suoi social. Nessun’apparizione in video per Matteo Salvini, che ha però voluto invocare il suo pensiero cristiano in altra forma: condividendo con tanto di card dedicata la riflessione proposta oggi da Papa Francesco sull’urgenza della pace. «La guerra è sempre un’assurdità, è sempre una sconfitta. Non cediamo ala logica delle ami», aveva detto tra l’altro questa mattina il Pontefice nel corso della benedizione pasquale Urbi et Orbi. Parole rilanciate con evidenza dal dal leader della Lega, che già negli scorsi giorni aveva detto (da Bruno Vespa) di ritenere che la scelta che gli elettori dovranno compiere alle prossime Europee sarà principalmente quella «tra guerra e pace», e di “militare” attivamente in questo secondo campo. «Parole di buonsenso. Basta parlare di missili e guerre: serve ricostruire la Pace», il pensiero affidato ai social da Salvini. Con buona pace (appunto) delle macroscopiche differenze ideali che lo separano da Bergoglio su molti altri temi in cima alla sua agenda.

