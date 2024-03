Diamo soldi al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky per combattere contro la Russia e lui li usa per andare a ballare. Questo è il sentimento che traspare da numerosi post condivisi sui social dove si vede quello che apparentemente sembra Zelensky ballare una danza del ventre. Ma il ballerino di questo video non è Zelensky, bensì un danzatore del ventre professionista argentino di nome Pablo Acosta. Il video risulta quindi alterato per fare credere che il ballerino sia Zelensky. Oggetto di verifica in questo articolo è un caso molto simile a quello di un altro video diffuso insistentemente lo scorso gennaio, con medesime accuse e modalità.

Per chi ha fretta:

Circola un video in cui si vede quello che sembra essere Zelensky fare una danza del ventre.

Ma il ballerino del video non è Zelensky.

Bensì un danzatore del ventre professionista argentino di nome Pablo Acosta.

Il video originale pubblicato da Acosta è stato alterato incollando il volto di Zelensky su quello del ballerino.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Per dirci che per i nostri anziani non ci sono soldi sono scesi in campo i pensionati d’oro ex consiglieri Federali. Per l’ucraino ballerino invece di milioni c’è ne a iosa.

Il ballerino non è Zelensky

Il ballerino nel video non è Zelensky. Il presidente dell’Ucraina ha un passato nel mondo dello spettacolo, avendo iniziato la sua carriera come comico e avendo vinto nel 2006 l’edizione ucraina della competizione televisiva Ballando con le Stelle. Tuttavia, il video mostra il ballerino e danzatore del ventre argentino Pablo Acosta, come si può confermare risalendo al video originale, pubblicato su Instagram l’1 giugno del 2023 dal ballerino stesso.

Il video alterato

Sebbene si riscontri una somiglianza tra Acosta e Zelensky, il video che circola riguardo il presidente ucraino risulta modificato, applicando il volto di Zelensky su quello del ballerino. Il video che circola attribuito all’ucraino è di fatto un deepfake. La riuscita di queste manipolazione che spesso sfruttano l’intelligenza artificiale è migliore in caso vi sia già una somiglianza tra i connotati facciali delle due persone. Di seguito i fotogrammi del video a confronto dove si nota la modifica del volto (a destra).

Conclusioni

Conclusioni

Circola un video in cui si vede quello che sembra essere Zelensky fare una danza del ventre. Ma il ballerino del video non è Zelensky. Bensì un danzatore del ventre professionista argentino di nome Pablo Acosta. Il video originale pubblicato da Acosta è stato alterato incollando il volto di Zelensky su quello del ballerino.

