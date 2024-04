Israele, Netanyahu operato di ernia: l’intervento è riuscito

L’intervento chirurgico del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è riuscito. Lui è in buona forma e sta iniziando a riprendersi secondo il suo ufficio, che lo ha annunciato al termine dell’operazione. Intanto migliaia di israeliani manifestavano a Gerusalemme per chiedere le dimissioni del premier e il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. La polizia ha utilizzato idranti per liberare una strada bloccata dai manifestanti infuriati che sventolavano centinaia di bandiere israeliane e accendevano fuochi. E oggi si svolgerà un vertice virtuale tra Usa e Israele in cui si esamineranno le proposte alternative dell’amministrazione Biden all’invasione militare di Rafah.

Leggi anche: