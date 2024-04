Femminicidio Tramontano, il medico legale in aula: «È morta prima lei per emorragia, poi il feto»

Durante la visione in aula delle immagini del cadavere e dell’autopsia della vittima sono state fatte uscire tutte le persone, tranne l’imputato. Le dichiarazioni dei genitori sui social: «Oggi ancora più forte: giustizia per Giulia e Thiago»

Nell’ambito del processo a carico di Alessandro Impagnatiello, accusato del femminicidio della sua ex fidanzata incinta Giulia Tramontano, oggi vengono ascoltati i medici legali e i consulenti. La Corte d’Assise di Milano ha stabilito che l’udienza diventerà a porte chiuse durante la visione in aula delle immagini del cadavere e dell’autopsia della vittima. Dopo la proiezione delle foto, pubblico e giornalisti potranno rientrare. I familiari non sono presenti. Secondo quanto ricostruito, Tramontano è stata uccisa da Impagnatiello in casa loro a Senago con 37 coltellate. Dopo aver trovato un posto per nascondere il corpo, ha tentato di bruciare il cadavere, per poi farlo ritrovare in alcuni box a poche centinaia di metri da casa. «É morta a causa di una massiva emorragia acuta provocata da lesioni vascolari cervico-toraciche inflitte con un’arma da taglio», spiega in aula il medico legale Nicola Galante. «La morte del feto è successiva alla morte della madre, determinata da una insufficienza vascolare provocata dall’emorragia materna», aggiunge sottolineando che sul corpo della ragazza «non erano presenti lesioni da difesa».

La famiglia della vittima: «Giustizia per Giulia e Thiago»

Continua la rabbia e lo sconforto della famiglia Tramontanto, con il padre della vittima che si lascia andare in alcune dichiarazioni sui social. «Nulla ci restituirà Giulia, abbiamo gridato a voce alta, lo faremo ancora, affinché sia fatta giustizia. Giustizia per lei e Thiago», scrive Franco Tramontano in una storia su Instagram pubblicata questa. «Oggi ancora più forte: giustizia per Giulia e Thiago», aggiunge la madre di Giulia, Loredana Femiano. «Continueremo a lottare ogni singolo istante della nostra vita, affinché sia tolta la libertà per sempre a chi ti ha negato di essere una madre, una figlia, una sorella e tanto altro. Ti amo e mi manchi Giuliè», sono le parole del fratello.

