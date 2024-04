Il terremoto all’Onu, la reazione al Consiglio di sicurezza al momento della scossa – Il video

Sono circa le 10.20 a New York quando la telecamera che riprende la riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu a New York inizia a tremare. Al Palazzo di vetro il briefing sul Medio Oriente e la situazione a Gaza è iniziato da meno di mezz’ora e ha da poco preso la parola Janti Soeripto, presidente e Ceo di Save The Children, quando Manhattan viene investita dalla scossa di magnitudo 4.7. Il terremoto, con epicentro in New Jersey, viene sentito fino in Massachussets. Soeripto si interrompe qualche secondo, chiede cosa stia succedendo e con i colleghi concorda si tratti di un sisma. Chi è accanto a lei sdrammatizza: «Le tue parole stanno facendo tremare la terra». Soeripto ride e poi riprende il suo intervento con il permesso della presidente di turno del Consiglio.

