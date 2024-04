Mauro Corona in lacrime sulla malattia della figlia: «Ce n’è un’altra con la stessa patologia. Mi ha segnato»

Ammette in lacrime «non è stato facile…» Mauro Corona, ospite a Verissimo su Canale 5 con la figlia Marianna. A 38 anni aveva ricevuto la diagnosi di tumore al colon e dopo aver affrontato la malattia, oggi a 44 anni può finalmente dire: «Sto bene, devo fare controlli periodici e sono monitorata». Il periodo in cui ha scoperto il tumore di sua figlia è stato per lo scrittore un momento che lo ha segnato per sempre: «Si parla della malattia di una figlia, ma non è solo quella – dice Corona emozionato come riporta AdnKronos – Ce n’è un’altra con la stessa patologia. Da bambino la vita mi aveva tolto delle cose, poi ha iniziato a darmele e sembra che si sia accorto di avermi dato troppo e ha iniziato a togliermi. Mi ha tolto l’anima dei miei figli, è crollato tutto. Da lì può nascere una scintilla, ma sono rimasto scosso. La malattia di mia figlia ha lasciato segni profondi, riparto ogni mattina da quello che resta». Come padre, lo scrittore ospite fisso a Cartabianca su Rete4, dice di aver provato a essere diverso dal suo: «Ho cercato di dare affetto, ho portato i miei figli a scalare, gli ho insegnato a fare il fuoco. E ho fatto tutto con dolcezza, per quanto possibile. Rispetto alla brutalità di mio padre, ho fatto tutto in modo diverso».

Leggi anche: