Luis Sal e il ritorno al passato di Muschio Selvaggio, chi richiama per sostituire Fedez: i nomi previsti per le prime puntate

Dopo l’addio di Fedez con Mr Marra a Muschio Selvaggio, la ripartenza del podcast sarebbe ormai imminente. Con la nuova gestione ceduta interamente allo youtuber Luis Sal, sul podcast si sono inseguite voci e previsioni, finora mai confermate o smentite dai diretti interessati. Secondo davidemaggio.it, Luis Sal si sarebbe messo già al lavoro con la registrazione della prima puntata, già messa in cascina.

Il ritorno di Martin

A dispetto delle ultime anticipazioni che volevano lo youtuber Homyatol al posto di Fedez, Luis Sal avrebbe optato per una soluzione in famiglia. E a suo modo anche un segnale di continuità con il passato del podcast. Ad affiancarlo puntata dopo puntata dovrebbe esserci suo fratello Martin, 31 anni, molto attivo su Twitch. Martin aveva già partecipato alla prima fase del progetto, con tanto di citazione nella sigla. Una presenza di certo più rassicurante per il pubblico della prima ora del podcast.

Gli ospiti delle prime puntate

Sulle prime due puntate di Muschio Selvaggio circolano anche i nomi dei possibili ospiti. Secondo Davidemaggio.it, per la prima puntata già registrata, Luis Sal avrebbe coinvolto il divulgatore scientifico Andrea Moccia, responsabile di Geopop. Dopo di lui, sarebbe attesa la cantante Baby K, per un ritorno in chiave pop che aveva fatto un po’ la fortuna del podcast ai suoi esordi.

Leggi anche: