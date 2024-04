Matteo Berrettini è tornato, la vittoria a Marrakech per ripartire: come cambia il suo posto nel ranking

Torna ad alzare un trofeo Matteo Berrettini con la vittoria al torneo 250 di Marrakech. Battuto in finale il detentore del titolo Roberto Carballes Baena, sconfitto in due set (7-5, 6-2) dal tennista azzurro che non vinceva sulla terra rossa da tre anni. Berrettini sembra essere riuscito a buttarsi alle spalle il periodo cupo lontano dai campi, tra infortuni e crisi motivazionali. La vittoria in Marocco porta con sé non solo il sorriso sul volto di The Hammer, ma anche effetti positivi in chiave classifica. Arriva al torneo con il numero 135 del ranking, da domani 8 aprile Berrettini rientra nella Top 100, posizionandosi al numero 84.

Nel circuito maggiore, la vittoria per Berrettini mancava dall’agosto 2023 contro Ugo Humbert agli Us Open. Era poi arrivato l’infortunio alla caviglia contro Arthur Rinderknech che lo aveva costretto a un altro stop e a un’altra ripartenza da preparare. Nel mezzo c’è stata la separazione da coach Vincenzo Santopadre, e la fine della della relazione con Melissa Satta. A gennaio era già in Australi per tornare a giocare a Melbourne, ma in quell’occasione aveva deciso di aspettare. Scelta che sembra avergli dato ragione, visti i primi segnali positivi al Challenger di Phoenix. Meno a Miami, dove ha perso al primo turno contro Andy Murray, sentendosi anche poco bene.

