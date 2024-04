Incendio in una discarica abusiva vicino Roma: «Tenete chiuse le finestre»

Un incendio si è sviluppato nella notte in una discarica non autorizzata ad Ardea vicino Roma. Il luogo del rogo è via Montagnano e le prime fiamme sono state segnalate alle 5 del mattino. I vigili del fuoco stanno lavorando per lo spegnimento e la bonifica: le operazioni sono ancora in corso. Secondo i pompieri nella discarica sono presenti principalmente pneumatici e materiali di vario genere. Le cause del rogo sono ancora da chiarire. La zona apparteneva all’ex proprietario di Eco X, un’altra discarica, ormai deceduto. Attualmente si troverebbe sotto la custodia di altre persone.

La nube nera sui Castelli

La nube nera delle fiamme si è propagata non solo sul litorale a sud di Roma, in particolare Pomezia. Ma anche da Albano, Castel Gandolfo e Marino. Il comune di Ardea fa sapere in una nota di essere «in stretto contatto con la Asl Roma 6 e l’Arpa Lazio dai primissimi minuti successivi all’incendio divampato nelle prime ore di questa mattina a Montagnano. Non appena si avranno notizie certe circa i rilievi effettuati dalle autorità competenti verranno immediatamente diffuse e saranno adottati i provvedimenti che verranno ritenuti opportuni. Al momento, si raccomanda alla popolazione residente nelle zone limitrofe a quella dell’incendio di tenere le finestre chiuse, proteggendo le vie respiratorie soprattutto nei soggetti con fragilità e maggiormente esposti». La stessa raccomandazione è stata diffusa anche da alcuni comuni limitrofi, come quello di Albano.

