Sinner si sbarazza di Korda in due set ai Masters 1000 di Montecarlo: agli ottavi c’è il tedesco Struff

Il tedesco numero 25 al mondo ha battuto in due set il croato Coric

Jannik Sinner passa al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, dopo aver battuto senza grossi affanni lo statunitense Sebastian Korda. Match chiuso in due set ( 6-1,6-2) per il tennista azzurro, che ora affronterà agli ottavi il tedesco Jan-Lennard Struff. Numero 25 nel ranking mondiale, Struff ha battuto in due set il croato Borna Coric.

Leggi anche: