Violenza sessuale, chiesti 3 anni e 6 mesi di carcere per i giocatori Mattia Lucarelli e Federico Apolloni

È arrivata la decisione del pm di Milano, Alessia Menegazzo, che segue il caso del presunto stupro ai danni di una studentessa americana di 22 anni, a Milano. Chiesti 3 anni e 6 mesi per i giocatori del Livorno 23enni Mattia Lucarelli – figlio dell’ex attaccante – e Federico Apolloni. Stessa richiesta di condanna per gli altri tre imputati nell’inchiesta, amici dei calciatori. Il processo, con rito abbreviato, punta a far luce sui fatti avvenuti nel capoluogo lombardo, nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. La presunta violenza sessuale di gruppo sarebbe si sarebbe consumata nell’appartamento di Lucarelli. La ragazza ci sarebbe arrivata, in stato di alterazione, dopo che i due giocatori del Livorno, insieme agli altri tre amici, l’avrebbero avvicinata fuori dalla discoteca Il Gattopardo.

Agli atti dell’inchiesta risultano allegati anche i video dei presunti abusi, rinvenuti nei telefoni dei ragazzi. Tuttavia, la difesa degli imputati contesta lo stato di alterazione della studentessa: il tasso alcolemico, sostengono gli avvocati che si sono avvalsi della consulenza di un tossicologo e uno psicologo, era inferiore allo 0.5, ovvero la soglia che consente di mettersi alla guida. Lucarelli jr e Apolloni, a gennaio 2023, erano stati arrestati e messi ai domiciliari. Sono tornati in libertà lo scorso giugno e si trovano tuttora in stato di libertà.

