Attacco dell’Iran a Israele, Trump: «Un segno della debolezza degli Stati Uniti guidati da Biden» – Il video

Durante una convention in Pennsylvania, l’ex presidente e candidato alle elezioni Usa 2024 Donald Trump ha commentato l’attacco iraniano a Israele avvenuto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile. «Che Dio benedica il popolo di Israele, sono sotto attacco in questo momento», afferma Trump davanti a una folla di sostenitori. «Tutto questo sta accadendo – continua – perché mostriamo una grande debolezza. Questo non doveva capitare. La debolezza che abbiamo dimostrato è incredibile. Non sarebbe successo se fossimo stati noi in carica. Voi lo sapete, loro lo sanno, tutti lo sanno». Dal presidente Joe Biden sono arrivate dichiarazioni di sostegno al premier Netanyahu e al suo Paese, condannando «nei termini più duri» l’attacco «senza precedenti» dell’Iran e ribadendo il sostegno «incrollabile» a Israele. Ma nel colloquio telefonico di circa mezz’ora con il primo ministro israeliano, Biden ha spiegato che, pur sostenendo gli sforzi difensivi di Israele non ha intenzione di seguirlo in nessuna operazione offensiva contro Teheran. Nel frattempo, è atteso per le 14.30 il gabinetto di guerra di Israele che dovrà prendere una decisione su un possibile contrattacco nei confronti dell’Iran.

Leggi anche: