Scomparsa da due settimane a Paestum, l’appello del padre di Alessandra Lucia Ripoli: «Non ha il cellulare, aiutatemi a ritrovarla»

Dal 1° aprile non si hanno più notizie di Alessandra Lucia Ripoli, 21 anni, di Paestum. Si è allontanata dalla sua residenza la mattina di Pasquetta, diretta a Napoli, e da allora non è più tornata a casa. Il padre della giovane, Silvio Ripoli ha lanciato tramite il Corriere della Sera un appello per riportarla a casa. «Va aiutata, la dobbiamo cercare», afferma. Il giorno della scomparsa, la giovane ha pubblicato sui social una fotografia scattata tra i vicoli di Napoli: «Abbiamo salvato quell’immagine e attraverso Google Maps abbiamo capito che è stata scattata nel quartiere di Forcella», dice il papà. «Lei vive con la mamma, io sono separato da mia moglie già da diversi anni – continua Silvio -. Alessandra ha trascorso il giorno di Pasquetta insieme agli amici, vicino al mare, poi si è fatta accompagnare al Bus Bar e da lì ha raggiunto Napoli».

La 21enne, stando al racconto del padre, non avrebbe con sé il telefono. Dalla città partenopea arrivano le prime testimonianze di cittadini che dicono di averla vista litigare con un tossicodipendente, scrive il giornale. «Mi giungono segnalazioni anche dal bivio di Santa Cecilia, ad Eboli, – aggiunge il padre probabile che lei sia tornata qui in zona. Non ha il cellulare, probabilmente l’ha perso, però se voleva poteva mettersi in contatto con noi, vuol dire che non c’è la volontà». Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno perquisito alcune abitazioni semi-abbandonate nella Piana del Sele. «Un’altra segnalazione mi è giunta da un ragazzo che è convinto di aver visto mia figlia lungo la strada statale 18 che attraversa il comune di Capaccio Paestum – continua Silvio Ripoli -. Forse aveva bisogno di un passaggio in auto per spostarsi da qualche altra parte». Alessandra Lucia Ripoli è alta 1 metro e 58. Al momento della scomparsa indossava un pantaloncino nero e delle calze a rete e ha dei tatuaggi ben visibili sulle braccia e sul polpaccio.

Leggi anche: