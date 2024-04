Sondaggio Swg-La7, Fratelli d’Italia torna sopra quota 27%, il M5S «ruba» consensi al Pd: effetto Bari? – I dati

Tra meno di due mesi, l’8 e 9 giugno, si vota per le elezioni europee. Ma anche, sul piano locale, per il Comune di Bari – tornata questa che ha assunto d’improvviso peso e rilievo nazionale nelle ultime settimane sull’onda degli scandali giudiziari per presunta corruzione elettorale e truffa aggravata. Molto prima, i prossimi 21 e 22 aprile, alle urne andranno invece i cittadini della vicina Basilicata per il rinnovo dell’amministrazione della loro Regione. Come stanno dunque i partiti italiani? Come hanno inciso le ultime vicende interne sul loro consenso nel Paese? Il termometro settimanale lo fornisce il sondaggio Swg per La7. E dalla rilevazione di oggi, lunedì 15 aprile, emerge qualche spostamento degno di nota. Nella coalizione di governo, sembra riprendere fiato il partito della premier Giorgia Meloni. Il suo posizionamento come primo partito del Paese, oltre che del centrodestra, è inequivocabile da mesi. Ma FdI era scivolato sotto quota 27%. Ora è ritornato sopra quella soglia, recuperando in una settimana uno 0,3%. A calare, pur lievemente, nella coalizione di centrodestra sono invece gli alleati di Forza Italia/Noi Moderati (-0,4%) e della Lega (-0,2%). Anche tra le opposizioni si registrano movimenti, quasi speculari: il Pd è dato infatti in calo dello 0,4%, stessa misura recuperata dagli “amici/nemici” del Movimento 5 Stelle. Un primo concreto effetto delle inchieste che hanno colpito le amministrazioni a guida Pd di Bari e Regione Puglia, oltre che a Torino? Di certo Giuseppe Conte sorride delle nuove rilevazioni, tanto quanto mastica amaro Elly Schlein. La performance delle altre principali liste che si presenteranno al voto delle Europee nelle immagini del sondaggio settimanale.

