Elezioni europee, per il Foglio «Ilaria Salis ha accettato la candidatura con Avs»

Non una candidatura qualunque, ma il posto da capolista nella circoscrizione del Nord-Ovest. Il Foglio torna oggi, 18 aprile, sull’indiscrezione che vorrebbe Ilaria Salis pronta ad accettare l’inserimento in lista con Alleanza verdi sinistra. Anzi, Salis «ha accettato», scrive Simone Canettieri, anticipando che la firma dei documenti necessari alla candidatura alle Europee avverrà oggi stesso, nel carcere di Budapest. Dovrebbe essere il corpo diplomatico italiano a occuparsi dell’autenticazione. Da quanto risulta al Foglio, «le procedure burocratiche, già avviate nei giorni scorsi, si concluderanno oggi pomeriggio». Ieri, quando il quotidiano aveva dato la notizia della candidatura, il leader di Sinistra italiana aveva smentito, almeno nei toni, questa ricostruzione: «Leggo sul Foglio di un “Piano Fratoianni” per la candidatura di Salis nelle liste di Avs. Non esiste nessun “piano Fratoianni”. Eviterei che su una persona nelle condizioni in cui si trova Salis si scatenasse un surreale dibattito mediatico che non l’aiuta certamente. Avs annuncia le sue candidature in modo trasparente senza bisogno di costruire improbabili piani segreti».

