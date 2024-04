Federico Fashion Style aggredito in treno: «Schiaffi e pugni in faccia perché sono gay»

Il parrucchiere Federico Fashion Style ha denunciato un’aggressione omofoba sul treno Milano-Napoli. I fatti risalgono a giovedì scorso. «Sono stato aggredito perché ancora esistono gli omofobi e ancora viene detto “fr… di m…», ha detto in un video pubblicato sui suoi social, riprendendosi con il cellulare a bordo di un’ambulanza». Federico Fashion Style avrebbe ricevuto «schiaffi e pugni in faccia davanti agli occhi di tutti. Essere insultato, denigrato e aggredito per l’orientamento sessuale è vergognoso. Vi prego di smetterla di chiamare la gente fr… L’omosessualità non è una malattia». Il parrucchiere ha sei saloni tra Milano, Anzio, Firenze, Roma, Napoli e Poltu Quatu. È stato portato in ambulanza all’ospedale di Colleferro. I medici gli hanno diagnosticato un trauma cranio-facciale. La prognosi è di 15 giorni. Ora dovrà sporgere denuncia.

Leggi anche: