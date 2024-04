Caso razzismo ad Affari Tuoi, una concorrente imbarazza Amadeus. Lo spettatore: «Insultato davanti a milioni di persone» – Il video

«In questa signora vedo tanta ignoranza e tanto razzismo». A sfogarsi sui social è Thanat Pagliani, regista thailandese che nella scorsa puntata di Affari Tuoi è stato tirato in ballo dalla concorrente con una frase che lo ha ferito. E per questo ha voluto condividere la sua frustrazione sui social, pur ringraziando il conduttore Amadeus che in diretta è intervenuto in sua difesa. L’uscito quantomeno infelice di Anna, concorrente dalla Basilicata, è avvenuta nell’ultimo atto del gioco dei pacchi su Rai1. Solo due le scatole in gioco, da una parte 30mila euro dall’altra appena 5, il 50 per cento di possibilità di tornare a casa a mani vuote. In uno slancio un po’ troppo scomposto, si è rivolta a una persona tra il pubblico, che era già intervenuta durante la puntata e che spesso assiste alla trasmissione come spettatore. «Se ci sono 30mila euro ti porto in Cina», si è rivolta la concorrente a Pagliani. Amadeus è rimasto in silenzio per alcuni secondi, poi ha esclamato: «In Cina? Ma che ci deve andare a fare in Cina? Lui è thailandese», mentre in sottofondo la concorrente aggiunge: «In Giappone?». Tornato a casa, Pagliani ha espresso tutta la sua amarezza sui social per quella frase infelice e superficiale. «Non fa certo piacere ricevere insulti razzisti sulla Rai davanti a milioni di persone», aggiungendo poi un pensiero per il conduttore, «ho veramente apprezzato che Amadeus si è ricordato che io sono thailandese. Su ciò che mi ha detto la concorrente no comment».

